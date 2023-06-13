Курс доллара сегодня взлетел до нереальных цифр: почему будет только хуже — это крах

Работа Московской валютной биржи была приостановлена в день праздника 12 Июня. Поэтому когда на мировом рынке произошел крах цен на нефть, биржевики смогли отреагировать на данный факт только спустя сутки.

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И вот 13 июня словно обухом по голове россиян ударила новость с Мосбиржи: доллар достиг цифры выше 84 рублей (84,09 рубля).

Но и это еще не все, финансовые аналитики ожидают повышения американской валюты до 85 рублей уже в ближайшие дни.

Дело в том, что ожидаемой стабилизации цен на нефть не произошло, геополитическая ситуация только ухудшается, а Россию все плотнее покрывают санкциями. Инвесторы в таких условиях пока не хотят делать ставки на рубль.

Источник: 1prime.ru.