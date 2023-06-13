Когда побелили деревья в саду, нас засмеяли: а теперь урожаю завидуют — раскрываем хитрость

Дерево. Фото: соцсети

Известь позитивно влияет на плодоношение косточковых.

Увеличить плодоношение косточковых деревьев в саду (вишни, черешни, сливы, персика и так далее) можно при помощи обычной извести.

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Дело в том, что в ней содержится много кальция, который формирует косточки.

Увеличить урожай можно при помощи побелки деревьев. Возьмите один к одному глины и извести и нанесите толстым слоем на деревья.

Этот прием полезен также тем, что предотвращает растрескивание коры дерева весной и потерю влаги.

Известь можно вносить и с водой, при поливе. Здесь используйте одну столовую ложку извести на ведро воды, такой подкормки достаточно раз в месяц.

Источник: Telegram-канал «Все в сад. Дача. Сад. Огород».

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