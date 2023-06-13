Подсмотрели, как турецкая прачка стирает постельное белье — убойная смесь

Любое белое постельное белье со временем начинает желтеть. Хоть бы за 20 тысяч его купите — бесполезно. Вещи изнашиваются и имеют свойство портиться. В турецких отелях придумали способ, как подольше сохранить белизну постельного белья.

Налейте в отдельной емкости два литра воды и добавьте туда по 100 граммов перекиси и отбеливателя и 50 граммов геля-белизны. Замочите текстиль в тазике на сутки, а затем постирайте в стиральной машинке привычным способом.

Постельное белье снова будет белее белого. И не надо часто покупать комплекты.

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