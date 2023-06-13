Увидели, как соседи поджигают корешки чеснока: теперь делаем так же — весь год сочный и крепкий

Чеснок будет храниться весь год великолепно, крепким, твердым и сочным, если корешки на головках немного прижечь. Для этого можно использовать пламя свечи или подержать над спичкой.
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Ну а чтобы чеснок вырос крупным, подкармливайте его «зеленой водой», которую легко сделать из любой травы и сорняков. Лучше всего подойдут одуванчики и крапива.
В 10-литровое ведро, полное травы и сорняков, насыпьте 3–4 столовых ложки с горкой горчичного жмыха, залейте доверху водой, накройте крышкой и поставьте в теплое место на 5–7 дней. Каждые 2 литра раствора нужно разбавить 10 литрами воды, также положить в него 1 столовую ложку азофоски.
Источник: дзен-канал «Сад, огород лайф»