Крутой маршрут! Доллар может дорасти до 90, а в июле будет еще хуже

Во вторник, 13 июня, доллар дорос до 84 рублей на Московской бирже. Причем аналитики уверены, что это еще не предел. Цены на нефть рухнули. А это значит, что «американец» и дальше будет дорожать.

«На этой неделе доллар может дорасти до 85 рублей, а к 1 июля — до 90, - считает финансовый эксперт Екатерина Константинова. — Этот крутой маршрут «американец» делает из-за выводы валюты из страны. Понятно, что некоторые иностранные компании, покидая бизнес в России, влияют негативно на курс рубля».

Аналитики не исключают, что рубль уже обесценился на сделке с Shell, а теперь, возможно, обесценивается на сделке с Yandex.

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