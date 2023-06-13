Никогда не стирайте больше 2 раз в день: вы сами ломаете машинки

Дело в том, что в процессе стирки механизм автомата нагревается и ему требуется отдых, чтобы температура вернулась в норму.

Если машинку эксплуатировать нещадно, то ее детали быстро износятся, что неминуемо приведет к поломке. Так что не стоит откладывать всю стирку на выходные дни, лучше делать это постепенно. Например, ежевечерне или через 1-2 дня по одной.

Источник: Telegram-канал «Домашний очаг»