Свет сжигает, а вещи грязные: какой режим стирки самый бесполезный

Речь идет о быстром режиме, температура воды в котором нагревается максимум до 40 градусов. Никакая грязь при таком режиме не отстирается никогда. Да и еще и за 30 минут. А свет сжигает он хорошо.

Поэтому поставьте лучше на тот, где температура 60 градусов. Толку будет намного больше. А по свету расход будет тот же.

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