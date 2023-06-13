Свет сжигает, а вещи грязные: какой режим стирки самый бесполезный

У каждой стиральной машинки есть множество режимов. Но среди них есть и бесполезные, которые лучше не использовать. В первую очередь, они вообще не отстирывают вещи. А главным образом, расходуют попусту электричество.
Речь идет о быстром режиме, температура воды в котором нагревается максимум до 40 градусов. Никакая грязь при таком режиме не отстирается никогда. Да и еще и за 30 минут. А свет сжигает он хорошо.
Поэтому поставьте лучше на тот, где температура 60 градусов. Толку будет намного больше. А по свету расход будет тот же.
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