Удобряйте огурцы строго по этой схеме, иначе останетесь без урожая — толковая инструкция

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Для правильного развития культуры удобрения необходимо чередовать. Сначала подкормите огурцы азотом: можно использовать настой из травы или купить готовое удобрение. Через пару недель после этого внесите калийно-фосфорную питательную смесь.

Если не хочется тратиться на магазинные средства, используйте для этих целей древесную золу. Через 10 дней опять подкормите растения азотом и так далее.

Как правило, для обильного плодоношения хватает одной подкормки золой. А вот настой из сорняков необходимо вносить каждые 10 дней, так как огурцы нуждаются в наращивании зеленой массы до самой осени.

Источник: floristics.info