Удобряйте огурцы строго по этой схеме, иначе останетесь без урожая — толковая инструкция

Чтобы урожай порадовал качеством и количеством, огуречные грядки необходимо удобрять весь сезон. До осени растениям требуется минимум три подкормки. А если почва в вашем огороде оставляет желать лучшего, то их можно повторить. Например, песчаный грунт следует обогащать азотом несколько раз. А в случае с черноземом количество процедур можно сократить.
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Для правильного развития культуры удобрения необходимо чередовать. Сначала подкормите огурцы азотом: можно использовать настой из травы или купить готовое удобрение. Через пару недель после этого внесите калийно-фосфорную питательную смесь.
Если не хочется тратиться на магазинные средства, используйте для этих целей древесную золу. Через 10 дней опять подкормите растения азотом и так далее.
Как правило, для обильного плодоношения хватает одной подкормки золой. А вот настой из сорняков необходимо вносить каждые 10 дней, так как огурцы нуждаются в наращивании зеленой массы до самой осени.
Источник: floristics.info