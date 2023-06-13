Ни в коем случае не кладите порошок в этот отсек — стиралка сломается

В стиральной машинке есть три отсека — побольше, поменьше и посередине. Первые два предназначены для стирального порошка. Если вы хотите постирать в обычном режиме, то пользуйтесь тем, что побольше.

Если будете замачивать белье, то засыпать порошок надо в тот, который поменьше. А отсек посередине предназначен для кондиционера для белья, для пятновыводителя или отбеливателя. Иными словами, для жидких средств.

Если вы будете засыпать порошок в тот, который посередине, стиралка долго не прослужит. В системе произойдет сбой, и вам придется вызывать мастера.

Так что будьте аккуратнее!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».