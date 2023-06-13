Огурцы плохо идут в рост: оказалось, что всегда поливали неправильно — как надо

Предки огурца родом из Индии, поэтому культура не выносит холодной воды. Поливайте эти растения водой от +18 до +25 градусов.
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При поливе холодной водой у огурцов понижается способность усваивать питательные вещества. Они останавливаются в росте, начинают болеть.
До начала цветения огурчики следует поливать не чаще одного раза в неделю. Так растения обретут хорошую корневую систему.
Потом поливайте каждые три-четыре дня, а при жаре можно поливать каждый день (но только утром или вечером).
Источник: Telegram-канал «Все в сад. Дача. Сад. Огород»