Огурцы плохо идут в рост: оказалось, что всегда поливали неправильно — как надо

Огурцы. Фото: соцсети

Эта культура не терпит определенных температур.

Предки огурца родом из Индии, поэтому культура не выносит холодной воды. Поливайте эти растения водой от +18 до +25 градусов.

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При поливе холодной водой у огурцов понижается способность усваивать питательные вещества. Они останавливаются в росте, начинают болеть.

До начала цветения огурчики следует поливать не чаще одного раза в неделю. Так растения обретут хорошую корневую систему.

Потом поливайте каждые три-четыре дня, а при жаре можно поливать каждый день (но только утром или вечером).

Источник: Telegram-канал «Все в сад. Дача. Сад. Огород»

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