Огурцы плохо идут в рост: оказалось, что всегда поливали неправильно — как надо

До начала цветения огурчики следует поливать не чаще одного раза в неделю. Так растения обретут хорошую корневую систему.

Потом поливайте каждые три-четыре дня, а при жаре можно поливать каждый день (но только утром или вечером).

Источник: Telegram-канал «Все в сад. Дача. Сад. Огород»