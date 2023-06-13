Моль пулей вылетит в форточку и не вернется: просто положите это в шкаф с одеждой

Фото: freepik.com/freepik

Вредное насекомое забудет о существовании ваших нарядов.

Мудрая хозяйка рассказала о том, как ей удалось избавиться от моли с помощью эфирных масел и ватных дисков. По словам женщины, вредное насекомое исчезло не только из гардеробной, а покинуло квартиру вообще.

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Рецепт прост. Приобретите в аптеке эфирные масла мяты, чайного дерева, гвоздики и лаванды. Экономить на покупке не стоит, так как справятся с проблемой только натуральные масла.

Далее нанесите на ватный диск по одной капле мятного и лавандового средства и двойную порцию остальных масел. После этого разложите заготовки по отсекам гардероба: на 1 м² хватит одного ватного диска. И обеспечьте для моли пути отступления. 

Вредителю очень не понравится ваш сюрприз, поэтому назойливое насекомое поспешит удалиться на свежий воздух.  

Источник: Дзен-канал «Честный автор»

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