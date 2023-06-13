16 июня войдет в историю! Доллар опасно развернулся — кто-то скупает валюту

Фото: freepik.com

Нефть обвалилась.

Курс доллара продолжает расти на Московской бирже. Торги после праздников открылись грустно для нашей валюты. По последним данным, во вторник, 13 июня, «американец» поднялся до 83,05 рубля.

Эксперты, в свою очередь, утверждают, что пока так и будет. Дело в том, что цена на нефть марки Brent обвалилась на 42%. А это всегда негативно влияет на российскую валюту.

Кроме того, аналитик агентства «Цифра брокера» Даниил Болотских заявил, что одна из крупных иностранных компаний решила вывести бизнес из России и массово скупает валюту. О какой конкретно фирме идет речь — пока не известно. Но по телодвижениям заметно, что кто-то это делает.

По мнению экспертов, в пятницу, 16 июня, будет обвал рубля, который войдет в историю. Скорее всего, «американец» покажет максимальные показатели последних месяцев.

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