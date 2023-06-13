16 июня войдет в историю! Доллар опасно развернулся — кто-то скупает валюту

Курс доллара продолжает расти на Московской бирже. Торги после праздников открылись грустно для нашей валюты. По последним данным, во вторник, 13 июня, «американец» поднялся до 83,05 рубля.

Эксперты, в свою очередь, утверждают, что пока так и будет. Дело в том, что цена на нефть марки Brent обвалилась на 42%. А это всегда негативно влияет на российскую валюту.

Кроме того, аналитик агентства «Цифра брокера» Даниил Болотских заявил, что одна из крупных иностранных компаний решила вывести бизнес из России и массово скупает валюту. О какой конкретно фирме идет речь — пока не известно. Но по телодвижениям заметно, что кто-то это делает.

По мнению экспертов, в пятницу, 16 июня, будет обвал рубля, который войдет в историю. Скорее всего, «американец» покажет максимальные показатели последних месяцев.

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