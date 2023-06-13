Всегда точим ножницы только так: нужны стеклянный стакан и 1 минута времени

Вместо точилки мы будем использовать стеклянный стакан. Возьмите в руки ножницы, раскройте их и сделайте несколько движений, как будто вы пытаетесь разрезать стакан от края вниз.

Повторяйте движения и периодически проверяйте остроту ножниц, держа рядом полиэтиленовый пакет. Если он начал разрезаться с легкостью — значит, ножницы стали вновь острыми.

Источник: официальный YouTube-канал «Лайфхаки от Нечетова»