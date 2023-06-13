Всегда точим ножницы только так: нужны стеклянный стакан и 1 минута времени

Ножницы. Фото: соцсети

Даже ребенок приведет в порядок инструмент.

За 1 минуту вы сможете наточить затупившиеся ножницы у себя дома без помощи специальных средств. Этот процесс можно доверить даже ребенку, настолько он прост.

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Вместо точилки мы будем использовать стеклянный стакан. Возьмите в руки ножницы, раскройте их и сделайте несколько движений, как будто вы пытаетесь разрезать стакан от края вниз.

Повторяйте движения и периодически проверяйте остроту ножниц, держа рядом полиэтиленовый пакет. Если он начал разрезаться с легкостью — значит, ножницы стали вновь острыми.

Источник: официальный YouTube-канал «Лайфхаки от Нечетова»

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