Положили прокладку в стиралку — не узнали машинку через два часа

Женские прокладки можно использовать не только по назначению. Не многие знают, что эти средства гигиены способны очистить барабан стиральной машинки от грязи.

Просто возьмите несколько прокладок на каждый день, обрызгайте их моющим средством и расположите по всему резиновому уплотнителю.

Подождите несколько часов, когда прокладки впитают в себя грязь, застрявшую между резинок. Далее выньте, протрите стиральную машинку начисто тряпкой.

А после — поставьте на стирку привычным способом. Оставшаяся грязь отлетит сама.

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