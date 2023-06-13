Никогда не видели такого пышного цветения герани: всего лишь капнули йод

Герань. Фото: соцсети

Простой лайфхак поможет растению окрепнуть и простимулирует его рост.

Если вы мечтаете о пышном цветении герани, подкормите ее йодом и перекисью водорода. Данная подкормка ускоряет появление завязей, увеличивает количество бутонов, укрупняет цветки, продлевает период цветения.

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Кроме того, подкормка с йодом и перекисью уничтожает бактерии, помогает в борьбе с болезнями, защищает корневую систему от загнивания.

1 каплю йода, 1 миллилитр перекиси водорода (это 23 капли) растворите в 1 литре воды. Размешайте и полейте по стенкам горшка по 50 миллилитров на растение.

Перед подкормкой обязательно полейте почву и прорыхлите. Если раствор полить на сухую землю, повредятся корни цветка. Следите во время процесса. чтобы состав не попадал на листья герани. А если попали – промокните сухой салфеткой, потом промойте водой.

Летом и осенью делайте данную подкормку 1 раз в месяц.

Источник: Telegram-канал «Все в сад. Дача. Сад. Огород»

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