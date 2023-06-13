Ничем не могли отмыть уделанную микроволновку: помог только трюк с пенкой — за 5 минут

Микроволновка. Фото: Global Look Press

Вам не придется долго трудиться с этим методом.

Иногда кажется, что отмыть микроволновку, если ее немного запустить, уже невозможно. Ни специальные порошки, ни лайфхаки блогеров не помогают. Однако один надежный способ все-таки существует. И вы удивитесь, насколько он прост в исполнении.

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Вам понадобится обычная посудная поролоновая губка для посуды и моющее средство для посуды. Обильно смочите губку в воде, накапайте на нее моющее средство и помните ее, чтобы получилась пена. Бросьте в таком состоянии губку в микроволновку и включите на 30 минут печь.

Потом достаньте ее из микроволновки и помойте ей же стенки. За пять минут все наслоения на стенках отойдут с легкостью!

Дело в том, что пары, которые исходили от нее, размочат всю засохшую грязь и жир.

Источник: Telegram-канал «Горничная»

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