Ничем не могли отмыть уделанную микроволновку: помог только трюк с пенкой — за 5 минут

Вам понадобится обычная посудная поролоновая губка для посуды и моющее средство для посуды. Обильно смочите губку в воде, накапайте на нее моющее средство и помните ее, чтобы получилась пена. Бросьте в таком состоянии губку в микроволновку и включите на 30 минут печь.

Потом достаньте ее из микроволновки и помойте ей же стенки. За пять минут все наслоения на стенках отойдут с легкостью!

Дело в том, что пары, которые исходили от нее, размочат всю засохшую грязь и жир.

Источник: Telegram-канал «Горничная»