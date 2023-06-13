Перестали насыпать порошок в отсек стиралки: теперь белье выглядит намного лучше — секрет прачки

Стиральный порошок сейчас стоит очень дорого. Однако его расход при стирке можно значительно сократить.
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Во-первых, попробуйте часть порошка разбавлять обычной поваренной солью или содой, которые усиливают средство и частично заменяют его.
Во-вторых, не используйте при стирке маленький отсек в машинке, если вы не ставите режим с замачиванием. Порошок оттуда просто сольется в канализацию попусту.
В-третьих, если вы будете насыпать стиральный порошок не в специальные лотки, а прямо на белье в барабан, то тоже можете смело сокращать количество средства. Отсюда его расходование значительно уменьшается при сохранении той же эффективности. Отметим также, что порошок при таком методе обычно лучше выполаскивается, не оставляя белых разводов на одежде.
По материалам: дзен-каналы «Марина Жукова», «Жизнь сибирячки во Франции»