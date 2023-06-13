Перестали насыпать порошок в отсек стиралки: теперь белье выглядит намного лучше — секрет прачки

Стиральный порошок сейчас стоит очень дорого. Однако его расход при стирке можно значительно сократить.

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Во-первых, попробуйте часть порошка разбавлять обычной поваренной солью или содой, которые усиливают средство и частично заменяют его.

Во-вторых, не используйте при стирке маленький отсек в машинке, если вы не ставите режим с замачиванием. Порошок оттуда просто сольется в канализацию попусту.