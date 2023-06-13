Новый курс доллара заставил рыдать даже опытных валютчиков: вырос и будет расти дальше — цифры

Утро 13 июня началось с печальных новостей с Мосбиржи. Отечественная валюта упала относительно доллара.

Американская валюта достигла курса в 83,05 рубля, европейская тоже поднялась до показателя в 89,61 рубля.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Финансовые эксперты утверждают, что иностранная валюта не прекратит свой рост на этих цифрах и будет подниматься дальше, поскольку для укрепления рубля нет никаких предпосылок. России приходится существовать в условиях санкций и геополитического давления со стороны.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев, считает, что доллар на торговой неделе может достичь 85 рублей, а евро — 91 рубля.

Источник: 1prime.ru