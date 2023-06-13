Полили огурцы «медовой водой»: никаких желтых листьев, урожаю не нарадуемся

Огурцы. Фото: соцсети

Такая подкормка отлично укрепляет растения.

Очень простая подкормка на основе меда способна значительно увеличить урожайность огурцов, выступить в качестве скорой помощи при пожелтении листьев.

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Огурцы очень любят мед, который способен повысить иммунитет культуры, укрепить корневую систему растений, простимулировать развитие цветков и плодов.

Для приготовления подкормки возьмите 3 чайные ложечки любого меда, растворите его в 5 литрах воды. Этим раствором полейте огурчики, используя приблизительно по пол-литра состава на 1 корень.

Источник: дзен-канал «Цветочные технологии»

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