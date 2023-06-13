Бросаем в машинку вместе с порошком: никогда еще белье не было таким чистым — жаль, раньше не знали

Даже самый простой и дешевенький порошок станет эффективным, если при стирке в него добавлять пару ложек пищевой соды.
Можете смешивать их в лотке стиралки либо бросайте соду прямо на белье в барабане. Порошок тогда будет взаимодействовать с вещами эффективнее.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
При помощи соды он отлично все отстирает, вернет белым вещам сияние, а цветные вещи станут будто только из магазина.
Также сода смягчает воду, поэтому вы смело можете отказываться от применения кондиционера.