Бросаем в машинку вместе с порошком: никогда еще белье не было таким чистым — жаль, раньше не знали

Даже самый простой и дешевенький порошок станет эффективным, если при стирке в него добавлять пару ложек пищевой соды.

Можете смешивать их в лотке стиралки либо бросайте соду прямо на белье в барабане. Порошок тогда будет взаимодействовать с вещами эффективнее.

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При помощи соды он отлично все отстирает, вернет белым вещам сияние, а цветные вещи станут будто только из магазина.