Помидоры зацвели — пора подкормки: от этого удобрения краснеть будут как шальные даже в открытом грунте!

Опытные дачники никогда не пропускают бутонизацию, то есть цветение своих посадок. Поскольку это верный сигнал – пора давать новую подкормку. Помидоры нуждаются в удобрении точно так же, как и другие культуры. Особенно когда речь идет о грядках в открытом грунте.