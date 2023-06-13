Помидоры зацвели — пора подкормки: от этого удобрения краснеть будут как шальные даже в открытом грунте!

Опытные дачники никогда не пропускают бутонизацию, то есть цветение своих посадок. Поскольку это верный сигнал – пора давать новую подкормку. Помидоры нуждаются в удобрении точно так же, как и другие культуры. Особенно когда речь идет о грядках в открытом грунте.
Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»
Помидоры начнут краснеть прямо на корню, если их подкормить, как только зацветут, суперфосфатом. Готовится полезная жидкость легко: на 10 литров воды понадобится 4 чайные ложки суперфосфата и 1 столовая ложка сульфата калия.
По материалам сайта kp.ru