Помидоры зацвели — пора подкормки: от этого удобрения краснеть будут как шальные даже в открытом грунте!

Помидоры. Фото: Global Look Press

Урожая станет больше.

Опытные дачники никогда не пропускают бутонизацию, то есть цветение своих посадок. Поскольку это верный сигнал – пора давать новую подкормку. Помидоры нуждаются в удобрении точно так же, как и другие культуры. Особенно когда речь идет о грядках в открытом грунте.

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Помидоры начнут краснеть прямо на корню, если их подкормить, как только зацветут, суперфосфатом. Готовится полезная жидкость легко: на 10 литров воды понадобится 4 чайные ложки суперфосфата и 1 столовая ложка сульфата калия.

По материалам сайта kp.ru

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