Доллар взлетит в цене через 2 дня: приблизится цифрами к евро — реальный курс

Доллары. Фото: Global Look Press

Американская валюта стабильно идет на повышение.

Торги на Мосбирже уже давно не приносят позитивных новостей для рубля. Его курс стабильно падает относительно иностранных валют. А вот доллар с таким же постоянством и аккуратностью только повышается с каждым днем.

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Последние торги принесли те же результаты, доллар вновь взлетел, достигнув показателя в 82,66 рубля.

Аналитики уверены, что на этой неделе никаких позитивных изменений в сторону его ослабления не предвидится: геополитическая ситуация по-прежнему сложна, а цены на нефть все еще низкие.

Поэтому финансовые эксперты полагают, что уже через 2-4 дня валюта США способна подняться до 85 рублей, практически догнав евро.

Источник: 1prime.ru

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