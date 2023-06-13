Доллар взлетит в цене через 2 дня: приблизится цифрами к евро — реальный курс

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Последние торги принесли те же результаты, доллар вновь взлетел, достигнув показателя в 82,66 рубля.

Аналитики уверены, что на этой неделе никаких позитивных изменений в сторону его ослабления не предвидится: геополитическая ситуация по-прежнему сложна, а цены на нефть все еще низкие.

Поэтому финансовые эксперты полагают, что уже через 2-4 дня валюта США способна подняться до 85 рублей, практически догнав евро.

Источник: 1prime.ru