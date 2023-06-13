Когда на самом деле нужно солить картошку во время жарки: мы все делаем неправильно

У каждой хозяйки есть свой способ жарки картошки. Кто-то солит ее сырой, а потом бросает в масло, кто-то добавляет соль в самом конце, кто-то в середине процесса.
Однако все эти варианты не исключают разбрызгивания масла по всей плите в процессе взаимодействия с соком картошки. И даже закрытая крышка не всегда помогает.
Чтобы масляные капли не разлетались во все стороны, прежде всего нужно посолить сухую сковороду, пройдясь по всему донышку, и только потом залить масло, нагреть его. И уже дальше бросить в сковороду нарезанный картофель. Так соль будет вбирать в себя лишнюю влагу и удерживать внутри посуды без разбрызгивания.
Источник: Telegram-канал «Лайфхак на заметку».