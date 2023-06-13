Когда на самом деле нужно солить картошку во время жарки: мы все делаем неправильно

У каждой хозяйки есть свой способ жарки картошки. Кто-то солит ее сырой, а потом бросает в масло, кто-то добавляет соль в самом конце, кто-то в середине процесса.

Однако все эти варианты не исключают разбрызгивания масла по всей плите в процессе взаимодействия с соком картошки. И даже закрытая крышка не всегда помогает.

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