Можно остаться без урожая, если не подкормить морковь в июне: опытные дачники не пропускают никогда

Опытные дачники перестали ждать милостей от природы, как завещал Иван Мичурин, и теперь сами берут у нее самое лучшее. Для этого в ход идут лучшие сорта семян, правильные подкормки, своевременные удобрения и заботливый уход.

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В июне морковь так же нуждается в удобрении, как и после посева. И молодую поросль поят раствором с селитрой. Для этого используется раствор со следующими ингредиентами: селитра – 25 гр, суперфосфат - 30 гр, калийная соль – 30 гр, все это растворяют в 10 литрах воды.

Таких подкормок за сезон надо три. Вторая проводится спустя три недели после первой, затем еще одна, тоже через три недели. Морковь даст не только богатый, но и сладкий урожай.

По материалам сайта Belnovosti