Муравьи проиграют в этом бою: садоводы побеждают насекомых простым методом - сначала все удивлялись, а теперь только так и делают

Муравьи превращаются в настоящую угрозу, когда поселяются на дачном участке. Все труды по возделыванию грядок могут пойти насмарку, если эти насекомые решат оборудовать свой муравейник прямо посреди давшей всходы моркови или капусты. Поэтому садоводы не медлят, когда видят незваных гостей.

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В ход идет давно проверенное средство – бор. На его основе готовится ядреная смесь, от которой насекомые капитулируют. Требуется 5 вареных куриных желтков, 20 г борной кислоты и 1 ст. ложка меда. Ингредиенты измельчают и перемешивают. Из получившейся массы катают шарики и раскладывают по муравейнику. Приманка губит насекомых, которые поедают эту отраву - у них просто не останется шансов.