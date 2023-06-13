Клубника будет плодоносить в два раза сильнее: просто подкормите этим, как только зацветет

Каждый садовод мечтает об изобилии на своем участке. Но богатый урожай просто так с неба не падает, и приходится вкладывать много сил в выращивание огорода. Особенно сильно нуждается во внимании дачника клубника, пустить на самотек ее рост и плодовитость невозможно – быстро уйдет в листву и перестанет давать ягоду. Поэтому про подкормку не забывает ни один опытный садовод.

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В период цветения в июне люди стараются подкормить ягоду, чтобы та цвела пышнее и больше. В этом им помогает нитрофоска. Удобрение недорогое и продается в любом магазине для сада и огорода, а также на маркетплейсах. Достаточно 1 ст л гранул нитрофоски на 10 литров воды. После перемешивания раствор сразу можно лить на грядку, расчет простой – 1 литр на 1 кустик.

По материалам сайта Ogorod