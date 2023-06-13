Всего 21 тысяча рублей на двоих — путевки в эти заграничные страны подешевели: забудьте про Турцию

Лето из года в год становится периодом массовых отпусков. Семьи стремятся вывезти детей на море после школы и провести время на солнце. Однако в последние два года цены на поездки в Турцию сильно кусались.
В этом году путевки туда снова стоят бешеных денег. Но на вторую половину июня несколько заграничных морских курортов резко упали в цене. Теперь дешевле слетать не в Египет и Турцию, а в Грецию, на Сейшелы и в Абхазию.
Так с 15 июня по 1 июля на абхазском курорте Пицунда в самом роскошном пансионате 10 дней отдыха на двоих будут стоить 27 тысяч рублей.
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В бывшем советском доме отдыха на этом же курорте можно вдвоем провести время всего за 21 тысячу рублей. По словам экспертов, в среднем скидки на данный момент составляют 30%.
Однако этому есть объяснение. Июнь в республике выдался достаточно прохладный, а периодически также идут дожди. Море прогрелось всего до 20 градусов, что не для всех является комфортным. По прогнозам синоптиков, такая погода сохранится до конца первого летнего месяца, пишет МК.ru.