«Практически целиком исчезнут»: предсказания американского ясновидящего о потопе затронули Россию — случится страшное

По словам ясновидящего, под воду уйдут бывшие советские республики, в том числе Эстония, Латвия, Литва. также он уверен, что затонут Болгария и Румыния.

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«Частично сохранятся Белоруссия и Украина. Полностью или практически целиком исчезнут также Азербайджан, Туркменистан и Казахстан. Все это приведет к тому, что Россия будет отделена от бывшей Европы огромным морем, образовавшимся в результате соединения других, среди которых Черное и Каспийское. Примечательно, что Байкал станет крупнее, чем современная Великобритания», – делился он, пишет Дзен-канал «Tomorrow is Here».

Скаллион отмечал, что идеальным местом для жизни в итоге станет Сибирь. Он считает, что там народ будет жизни с высоким уровнем комфорта. Более того, он заявил, что восточная Россия примет к себе даже жителей Европы.