«Практически целиком исчезнут»: предсказания американского ясновидящего о потопе затронули Россию — случится страшное

Многие прорицатели предупреждали, что Землю ждут разные катаклизмы. Об этом говорила даже Ванга. А теперь американец Майкл Гордон Скаллион, который известен своими предсказаниями, приходящими к нему в видениях. Он ранее смог заранее увидеть филиппинское извержение, ураган Эндрю, землетрясение в Лос-Анджелесе.
Из-за этого его даже называют наследником известного медиума Эдгара Кейси. Теперь Скаллион предупреждает, что скоро планету ждет второй Всемирный потоп. Он рассказал, какие страны пострадают.
По словам ясновидящего, под воду уйдут бывшие советские республики, в том числе Эстония, Латвия, Литва. также он уверен, что затонут Болгария и Румыния.
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«Частично сохранятся Белоруссия и Украина. Полностью или практически целиком исчезнут также Азербайджан, Туркменистан и Казахстан. Все это приведет к тому, что Россия будет отделена от бывшей Европы огромным морем, образовавшимся в результате соединения других, среди которых Черное и Каспийское. Примечательно, что Байкал станет крупнее, чем современная Великобритания», – делился он, пишет Дзен-канал «Tomorrow is Here».
Скаллион отмечал, что идеальным местом для жизни в итоге станет Сибирь. Он считает, что там народ будет жизни с высоким уровнем комфорта. Более того, он заявил, что восточная Россия примет к себе даже жителей Европы.