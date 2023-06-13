Выплата вырастет на 25%: пенсионеров обрадовали приятной прибавкой в июле

Речь идет о прибавке в 25% к фиксированной выплате. Отмечается, что это 1 891,83 рубля. Надбавку можно получать по старости и инвалидности. Она начисляется только тем россиянам, которые долго жили в селах.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Также необходимо иметь минимум 30 лет стажа в сельском хозяйстве и уже завершить трудовую деятельность, тогда выплату точно можно получить.

По данным Социального фонда, пожилым людям, которым назначат надбавку в текущем месяце, она придет уже в июле.