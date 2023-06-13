Выплата вырастет на 25%: пенсионеров обрадовали приятной прибавкой в июле

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Пожилым россиянам рассказали о деньгах, которые можно получить уже в следующем месяце.

В России живут десятки миллионов пенсионеров. Многим положены не только основные выплаты, но также доплаты и льготы. В этом году индексации пенсии летом не будет. Но на этот раз российским пенсионерам рассказали о доплате, на которую они могут рассчитывать уже в июле.

Речь идет о прибавке в 25% к фиксированной выплате. Отмечается, что это 1 891,83 рубля. Надбавку можно получать по старости и инвалидности. Она начисляется только тем россиянам, которые долго жили в селах.

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Также необходимо иметь минимум 30 лет стажа в сельском хозяйстве и уже завершить трудовую деятельность, тогда выплату точно можно получить.

По данным Социального фонда, пожилым людям, которым назначат надбавку в текущем месяце, она придет уже в июле.

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