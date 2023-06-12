«Месяц – кармический для вас»: этот знак китайского зодиака ждет сказочное богатство и процветание

Многие встречаются с таким периодом, когда все идет идеально, успех ждет за каждым углом. Астролог Наталия Гурьянова на этот раз назвала знак зодиака по китайскому календарю, которого ждет большая удача. Фортуна удачи в месяц Земляной Лошади, наступивший 6 июня, одарит богатством. Речь о рожденных в год Лошади.
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«Месяц – кармический для вас. К вам приходит звезда процветания, благополучия и финансовой реализации. Вас может ожидать настоящий прорыв в деньгах, в том числе с помощью неожиданно пришедших в вашу жизнь партнеров или помощников», – поделилась астролог, пишет 7days.
Гурьянова не стала утаивать, что лошадь – животное работящее. Именно поэтому июнь – время, когда нужно трудится из всех сил. Напомним, что рожденные в год Лошади появились на свет в 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 и 2014 годах.