Энергия на пике силы: астролог назвала самый сильный и заряженный день июня для успеха в работе

Многие замечают, что порой бывают дни, когда все валится из рук, но также наступают периоды, когда все идеально получается. Астролог Юлия Гикис рассказала, какие дни в июне наиболее благоприятны для работы. Она предупредила, что будет много событий, которые повлияют на народ: полнолуние, коридор затмений и день летнего солнцестояния.
Эксперт пояснила, когда настанет лучший период для работы, успехов в бизнесе и новых начинаний.
«Самый лучший период — это растущая Луна. Эти дни наиболее благоприятны для карьеры и заработка. Все приложенные усилия будут окупаться, дела на растущую Луну проходят успешнее и легче. А вот на убывающую Луну важно подводить итоги работы.
Период растущей Луны будет с 1 по 3 июня и с 18 июня. Это время для планирования новых действий, начала и развития деятельности», – поделилась Юлия.
Также она отметила, что уже с 4 июня Луна начнет убывать, поэтому до 17 июня лучше заниматься только рутинными занятиями и не начинать ничего нового.
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Еще 18 июня в Новолуние можно смело строить новые планы и ставить цели. Более того, в это день дела будут очень легко и быстро осуществляться.
21 июня — день Летнего Солнцестояния. Он также заряжен энергией, поэтому нужно ее запустить в карьеру. Можно начать новые проекты или попытаться улучшить финансовое положеие.
С 21 по 25 июня Луна вновь будет растущая. В это время нужно заниматься развитием и учебой. Самые благоприятные дни июня 2023 года — 1, 9, 10, 15, 16, 25,26, 29 и 30, о чем сообщила Гикис порталу «А теперь внимание!».