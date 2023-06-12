Энергия на пике силы: астролог назвала самый сильный и заряженный день июня для успеха в работе

«Самый лучший период — это растущая Луна. Эти дни наиболее благоприятны для карьеры и заработка. Все приложенные усилия будут окупаться, дела на растущую Луну проходят успешнее и легче. А вот на убывающую Луну важно подводить итоги работы. Период растущей Луны будет с 1 по 3 июня и с 18 июня. Это время для планирования новых действий, начала и развития деятельности», – поделилась Юлия.

Также она отметила, что уже с 4 июня Луна начнет убывать, поэтому до 17 июня лучше заниматься только рутинными занятиями и не начинать ничего нового.

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Еще 18 июня в Новолуние можно смело строить новые планы и ставить цели. Более того, в это день дела будут очень легко и быстро осуществляться.

21 июня — день Летнего Солнцестояния. Он также заряжен энергией, поэтому нужно ее запустить в карьеру. Можно начать новые проекты или попытаться улучшить финансовое положеие.

С 21 по 25 июня Луна вновь будет растущая. В это время нужно заниматься развитием и учебой. Самые благоприятные дни июня 2023 года — 1, 9, 10, 15, 16, 25,26, 29 и 30, о чем сообщила Гикис порталу «А теперь внимание!».