Начнут бушевать страсти: астролог Елена Мун дала прогноз для всех знаков на 13 и 14 июня

Елена Мун уже давно занимается астрологией. Она регулярно делится прогнозами. Эксперт на этот раз рассказала, чего ждать всем знакам зодиака от 25 и 26 лунных суток, которые выпадут на 13 и 14 июня. По словам астролога, Луна в Овне-Тельце приведет к тому, что страсти закипят в отношениях со вторыми половинками и коллегами.
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Мун сразу предупредила, что может возникнуть ощущение, будто вас не ценят, недооценивают. Из-за повышенной обидчивости могут возникнуть недопонимания, которые приведут к бурным выяснениям отношений.
«Постарайтесь направить неудержимую энергию на страстные свидания, а не на ссоры. Лучше воздержаться от необдуманных трат», — посоветовала Мун, сайта «А теперь внимание!».