Начнут бушевать страсти: астролог Елена Мун дала прогноз для всех знаков на 13 и 14 июня

Елена Мун уже давно занимается астрологией. Она регулярно делится прогнозами. Эксперт на этот раз рассказала, чего ждать всем знакам зодиака от 25 и 26 лунных суток, которые выпадут на 13 и 14 июня. По словам астролога, Луна в Овне-Тельце приведет к тому, что страсти закипят в отношениях со вторыми половинками и коллегами.