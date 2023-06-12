Мыши сбегут к соседям без яда и мышеловок - разложите эти растения по углам

Если в доме заведутся мыши - это большая проблема. В первую очередь, они будут все грызть. Ну и в принципе неприятно, когда вы будете встречать этих нерадивых квартирантов.

Грызуны дико боятся резких запахов. Поэтому разложите по углам пучки ромашки, мяты и лаврового листа. Мыши тут же сбегут к соседям и не приблизятся к вашему дому, пока там так приятно пахнет.

Кстати, можно еще нанести несколько капель любого эфирного масла на тряпку и протереть мебель. Аромат тоже будет держаться долго.

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