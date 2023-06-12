Нагар с кастрюли сам отслоился: просто повторили трюк посудомойки из Турции

Сложный нагар внутри кастрюли можно удалить с невероятной легкостью при помощи обычной соды. Именно ее используют в мытье посуды турецкие посудомойки.
Конечно, небольшой нагар отойдет при обычном воздействии соды и жесткой стороны губки, но наслоение потяжелее так просто не исчезнет. Тут необходим трюк с кипячением.
Насыпьте внутрь кастрюли столовую ложку соды, добавьте несколько капель любого моющего средства, вылейте чашку воды и поставьте кипятиться минут 10.
После этого все черные наслоения отойдут очень просто!
Источник: Telegram-канал «Лайфхак на заметку».