Нагар с кастрюли сам отслоился: просто повторили трюк посудомойки из Турции

Сложный нагар внутри кастрюли можно удалить с невероятной легкостью при помощи обычной соды. Именно ее используют в мытье посуды турецкие посудомойки.

Конечно, небольшой нагар отойдет при обычном воздействии соды и жесткой стороны губки, но наслоение потяжелее так просто не исчезнет. Тут необходим трюк с кипячением.

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