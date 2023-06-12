Скосили газон и сделали из него отличное удобрение для роз: такого цветения никто не видел!

Роскошного цветения розы в саду можно добиться при помощи «зеленой подкормки». Она ничего не будет вам стоить.

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Используйте для приготовления удобрения сорванные сорняки или скошенный газон. В процессе настаивания трава выделяет азот, который стимулирует набор массы цветов.