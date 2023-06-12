Не заливайте помидоры, они погибнут! Вот сколько воды нужно томатам на самом деле

Помидоры ненавидят излишнюю влагу, поэтому поливать растения нужно аккуратно, иначе вы просто лишитесь урожая.

Опытные огородники советуют браться за лейку не чаще двух раз в неделю. Причем поливать надо так, чтобы не задевать листья. Капризные томаты и тут могут взбунтовать, поэтому с ними лучше не спорить.

Каждому кусту помидоров в неделю требуется около четырех литров воды. И ни в коем случае не поливайте растения в жопу, иначе сожжете их лучами солнца.

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