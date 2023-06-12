Как постирать шторы и тюль вместе с крючками: трюк с носком

Стирка штор и тюля станет удовольствием, когда вы узнаете простой лайфхак.

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Не секрет, что хозяйки не любят этот процесс из-за многочисленных крючков, которыми шторы крепятся к карнизу. Их можно не снимать.

Возьмите чистый носочек в цвет штор и соберите им все крючки вместе с тканью. Должен получиться мешочек. Дальше просто бросайте шторы в стиралку и ставьте необходимый режим на автомате.