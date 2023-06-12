Как уничтожить луковую муху одним стаканом соли: раз полил — никогда не появится

Лук. Фото: Global Look Press

Растение быстро пойдет в рост без вредителя.

Лукова муха иногда портит весь урожай лука. Растение плохо растет из-за негативного влияния вредителя, головки получаются рыхлыми, мелкими, хранятся плохо.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Вместе с тем элементарный народный метод уничтожения луковой мухи может избавить ваши посадки от луковой мухи на весь сезон.

На 10 литров воды возьмите 1 стакан соли, растворите и полейте грядку. Эффект будет моментальным и длительным, повторять в этом сезоне процедуру не нужно.

Источник: дзен-канал «Сама по себе»

Читайте также