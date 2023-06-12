У огурцов сохнут и желтеют листья: разведите чудо-ингредиент в пяти литрах воды - овощи оживут

У огурцов часто листья либо желтеют, либо сохнут. Это говорит о том, что растению не хватает питательных веществ. И спасти ситуацию может мед.

Считается, что за счет меда увеличивается и количество плодов. Поэтому приготовьте для своих растений сладкую подкормку, и они скажут вам спасибо.

Разведите в пяти литрах воды три столовые ложки меда. Хорошо перемешайте и полейте каждый кустик под корень.

Овощи быстро начнут расти, а плоды будут более грустящими.

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