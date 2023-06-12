Долго не понимали, почему картошка вся в ботву идет: мы все поливали неправильно — как надо

Многие садоводы старательно поливают картофель, который действительно очень любит влагу. Он великолепно себя чувствует при поливе и быстро идет в рост.

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Вот только часто результат огорчает огородников, поскольку это не совсем тот рост, о котором они мечтали. Абсолютно все овощеводы мечтают о хорошем урожае клубней, а картофель при неправильном поливе только ботву наращивает, корни пускать не спешит – ему это не надо, влага доступна и так, хозяин поливает.