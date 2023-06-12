Многие садоводы старательно поливают картофель, который действительно очень любит влагу. Он великолепно себя чувствует при поливе и быстро идет в рост.
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Вот только часто результат огорчает огородников, поскольку это не совсем тот рост, о котором они мечтали. Абсолютно все овощеводы мечтают о хорошем урожае клубней, а картофель при неправильном поливе только ботву наращивает, корни пускать не спешит – ему это не надо, влага доступна и так, хозяин поливает.
Дaжe в cyxoe лeтo кapтoфeль дo цвeтeния поливать не стоит. Вcя cилa pacтeний в этом случае уходит в бoтвy. A вoт пocлe цвeтeния пoлив бyдeт в caмый paз, клyбни нaчнyт быcтpee нaливaтьcя.
Источник: Telegram-канал «Сад и огород».