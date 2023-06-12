Как мгновенно убрать пятна от дезодоранта и пота на одежде: трюк с содой — так просто

Нанесите на пятно средство для мытья посуды, далее пищевую соду. Распределите вещества по пятну, создав на нем кашицу.

Далее полейте все хорошенько перекисью водорода, не жалея вещество. Вы увидите пенную реакцию. Оставьте в таком состоянии вещь минут на 15. Постирайте обычным способом.

Вы увидите, что пятно пропало, при этом ткань не потеряла своего цвета.

Источник: Telegram-канал «Лайфхак на заметку».