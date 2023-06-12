Огурцы стали скидывать цветки — оказалось, что поливали неправильно: 4 важных пункта

Для полива огурцов нужно использовать только теплую воду. Культура зародилась в теплых странах, поэтому холода она не терпит.
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Также в поливе огурцов есть три важных правила, которые соблюдать обязательно.
До начала цветения огурцы можно поливать не чаще одного раза в неделю. Иначе растения не разовьют корневую систему.
Во-вторых, с появлением цветов, огурцы начинают поливать каждые 3-4 дня, можно ежедневно, если стоит жара, но не днем.
В-третьих, нельзя поливать огурцы сильной струей под корень, поскольку это травмирует корневую систему.
В-четвертых, нормальным считается полив огурцов в 20-30 литров на 1 квадратный метр. Если будете лить воды меньше, то огурцы могут скинуть цветы из-за недостатка влаги.
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Источник: Telegram-канал «Все в сад. Дача. Сад. Огород».