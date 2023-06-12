Если лук пожелтел на кончиках, обрызгайте этим составом: позеленеет, головки даст — в кулак не войдут

Подкормкуа с мочевиной и сульфатом магния мгновенно реанимирует лук, а также чеснок, чья зелень стала желтеть на кончиках.
Кроме того, подкормка простимулирует рост растений, поможет дать высокий урожай и крупные головки.
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В 10 литров воды, положите 1 столовую ложку мочевины или карбамида и 1 столовую ложку сульфата магния. Хорошенько размешайте до полного растворения веществ.
Далее данной подкормкой полейте лук и чеснок прямо на перья, используя лейку с распылителем. Уже через 2 дня культуры придут в чувство.
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Источник: дзен-канал «Сад и огород. Лайф».