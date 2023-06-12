Если лук пожелтел на кончиках, обрызгайте этим составом: позеленеет, головки даст — в кулак не войдут

Далее данной подкормкой полейте лук и чеснок прямо на перья, используя лейку с распылителем. Уже через 2 дня культуры придут в чувство.

Тем временем эксперты озвучили, какими инфекциями можно заразиться на даче.

Источник: дзен-канал «Сад и огород. Лайф».