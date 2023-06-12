Вспомнили про старый метод из СССР, когда завелась тля в огороде: исчезла вся за один раз

Тля. Фото: соцсети

Если вы накануне жарили шашлык, то и делать ничего не придется.

Обычная древесная зола может справиться со всей тлей, которая развелась в огороде. Вы можете насобирать ненужные дощечки или обрези веток с плодовых деревьев и сжечь их. Либо просто взять золу от шашлыка, который делали накануне.

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Получив 300 граммов древесной золы, возьмите также немного жидкого мыла или натертого хозяйственного. Залейте все это водой и перемешайте. Далее оставьте настаиваться на одни сутки этот состав, а потом опрыскайте пораженные растения.

Тем временем эксперты озвучили, какими инфекциями можно заразиться на даче.

Источник: дзен-канал «Дом в лесу».

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