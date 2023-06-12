Называем будущий курс доллара: уже в ближайшие дни цифра повергнет в ужас – не прогадайте

Доллар стал резко повышаться в цене на торгах Мосбиржи. Происходит это по ряду причин.

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Большое влияние оказывает сложная геополитическая ситуация, вероятность введения новых санкций со стороны Запада, низкие цены на нефть в мире, высокий спрос на валюту со стороны фирм, которые покидают Россию, а также сезонный спрос в период отпусков.

В итоге курс доллара на последних торгах составил 82,66 рубля. И это далеко не предел.

Уже в ближайшее время курс доллара может достичь 85 рублей на торгах, понятно, что в банках РФ он будет еще больше.

Источник: 1prime.ru.