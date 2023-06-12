Умер итальянский политик Сильвио Берлускони

12 июня прошла новость о том, что Италия лишилась одно из своих видных политиков – больнице скончался Сильвио Берлускони, основатель и бессменный лидер партии «Вперед, Италия!», четырежды возглавлявший правительство страны. Ему было 86 лет.

Как пишет газета Corriere della Sera, в начале апреля 2023 года мужчину госпитализировали в миланскую клинику «Сан-Раффаэле» с воспалением легких и нашли у него хронический миеломоноцитарный лейкоз. Политик прошел курс химиотерапии, пролежав в больнице 45 дней. Несколько недель назад его выписали, и вот, 9 июня Берлускони вновь вернулся на больничную койку, но уже не смог поправиться.

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Добавим, что Берлускони был мультимиллиардером, одним из самых богатых людей Италии, страховым магнатом, собственником банков и средств массовой информации. В течение 30 лет владел футбольным клубом «Милан». Он дважды был официально женат, становился отцом пять раз и запомнился громким судебный процессом по уменьшению выплат бывшей супруге.