Как одним поливом убрать всю желтизну с листьев огурцов: люди благодарят

Две столовые ложки меда могут спасти ваши огурцы в огороде от желтизны на листьях. Как только заметите проблему, разведите их в пяти литрах воды.
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Этим составом полейте огурчики под корень, расходуя примерно по половине литра состава на одно растение.
Уже через два дня вы заметите, как огурцы начнут оживать, наливаться соками и зеленой краской. Мед отлично поднимает иммунитет растения, стимулирует его и усиливает.
Источник: дзен-канал «Цветочные технологии».