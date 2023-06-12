Как одним поливом убрать всю желтизну с листьев огурцов: люди благодарят

Огурцы. Фото: соцсети

Жаль раньше не знали такой подкормки.

Две столовые ложки меда могут спасти ваши огурцы в огороде от желтизны на листьях. Как только заметите проблему, разведите их в пяти литрах воды.

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Этим составом полейте огурчики под корень, расходуя примерно по половине литра состава на одно растение.

Уже через два дня вы заметите, как огурцы начнут оживать, наливаться соками и зеленой краской. Мед отлично поднимает иммунитет растения, стимулирует его и усиливает.

Источник: дзен-канал «Цветочные технологии».

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