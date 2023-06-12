Теперь стираем только так — в восторге от вещей: прямо в барабан машинки кладем 2 ложки

Если вы хотите существенно сэкономить на стирке, то воспользуйтесь этим лайфхаком с содой. Она стоит сущие копейки, но при этом способна усилить любые моющие средства в несколько раз.

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Запуская процесс стирки в стиральной машинке, вам нужно насыпать порошок в специальный отсек, а соду (пару ложек) поместить прямо на белье в барабане. Далее стирайте как обычно.