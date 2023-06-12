Больше никогда не кладем порошок в отсек стиралки: деньги на ветер, бесполезная функция

Отсеки для порошка многие используют неправильно, насыпая в оба лотка (третий – для кондиционера).
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На самом деле меньший лоток нужно использовать только в редких случаях, когда предполагается режим с замачиванием.
Чаще всего порошок необходимо насыпать в больший отдел. Если насыпать в оба лотка при обычном режиме, вы просто выбросите деньги на ветер. Из малого отдела он просто смоется.
Но и это не все! На самом деле данные лотки предназначены для удобства использования, но не имеют достойного функционала. Если вы будете насыпать порошок прямо на белье в барабане, вы можете значительно сократить расходование стирального порошка. Ведь он частично смывается и уходит в никуда, пока поступает на ваши вещи.
Источник: дзен-канал «Марина Жукова»