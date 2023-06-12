Больше никогда не кладем порошок в отсек стиралки: деньги на ветер, бесполезная функция

Отсеки для порошка многие используют неправильно, насыпая в оба лотка (третий – для кондиционера).

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На самом деле меньший лоток нужно использовать только в редких случаях, когда предполагается режим с замачиванием.

Чаще всего порошок необходимо насыпать в больший отдел. Если насыпать в оба лотка при обычном режиме, вы просто выбросите деньги на ветер. Из малого отдела он просто смоется.