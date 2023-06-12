Вырыли вокруг малины небольшую траншею и пожалели, что раньше не делали: легче намного

Ароматную и сладкую малину, пожалуй, любят все. Однако эта культура доставляет немало хлопот из-за страсти к разрастанию. Впрочем, если вы будете соблюдать несколько правил огородника, то сможете свою жизнь сделать намного легче.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Еще на этапе планирования посадок нужно найти для малины такое место, где ей было бы неудобно разрастаться. Отлично подойдет участок у забора, обратная сторона которого выходит на утоптанную дорожку. Сюда она не станет разрастаться.

Как только посадите малину, выкопайте вокруг нее 20-30-сантиметровую траншею.